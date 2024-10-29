Гвардіола: Якби Вінісіус виграв Золотий м’яч, це було б більш ніж заслужено

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вважає, що Вінісіус Жуніор також заслуговував на Золотий м’яч.

Його слова наводить Sport Bible.

"Якби Вінісіус виграв Золотий м ’яч, то це було б більш ніж заслужено. Так само, як минулого сезону, коли не виграв Голанд, він був там і радів за Мессі, вітав його", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Родрі став першим іспанцем з 1960 року, якому вдалося виграти Золотий м’яч. Дізнавшись про те, що нагороду планують вручити півзахиснику Манчестер Сіті, в Реалі вирішили повністю проігнорувати церемонію.

Вінісіус уже пообіцяв зробити в 10 разів більше та заявив, що люди не готові до нього.