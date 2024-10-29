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Гвардіола: Якби Вінісіус виграв Золотий м’яч, це було б більш ніж заслужено

Ігор Чернявський — 29 жовтня, 16:38
Гвардіола: Якби Вінісіус виграв Золотий м’яч, це було б більш ніж заслужено
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вважає, що Вінісіус Жуніор також заслуговував на Золотий м’яч.

Його слова наводить Sport Bible.

"Якби Вінісіус виграв Золотий м’яч, то це було б більш ніж заслужено. Так само, як минулого сезону, коли не виграв Голанд, він був там і радів за Мессі, вітав його", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Родрі став першим іспанцем з 1960 року, якому вдалося виграти Золотий м’яч. Дізнавшись про те, що нагороду планують вручити півзахиснику Манчестер Сіті, в Реалі вирішили повністю проігнорувати церемонію.

Вінісіус уже пообіцяв зробити в 10 разів більше та заявив, що люди не готові до нього.

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