Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гвардіола після поразки від Астон Вілли: Ми маємо скоротити відрив і ставати кращими

Володимир Варуха — 27 жовтня 2025, 11:37
Гвардіола після поразки від Астон Вілли: Ми маємо скоротити відрив і ставати кращими
Пеп Гвардіола

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував результат матчу дев’ятого туру Англійської Прем’єр-ліги проти Астон Вілли. Чемпіони Англії не змогли відзначитися забитим м’ячем і поступилися з рахунком 0:1.

Слова наставника цитує The Guardian.

"Ми маємо намагатися скоротити відрив. Арсенал уже багато років демонструє стабільність. Зараз наше головне завдання – покращуватися, ставати кращими й залишатися поруч", – зазначив Гвардіола.

Іспанський наставник також наголосив, що боротьба за титул тільки починається і попереду у Манчестер Сіті багато матчів.

Поразка від Астон Вілли стала для Манчестера Сіті третьою у поточному сезоні АПЛ. Наступний матч команда проведе проти Борнмута.

Раніше Гвардіола заявив, що саме Фергюсон є найкращим тренером в історії футболу.

Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті

Жузеп Гвардіола

Гвардіола побив унікальний рекорд Фергюсона в АПЛ
АПЛ оголосила претендентів на звання найкращого тренера вересня
Цікава гра, – Гвардіола оцінив нічию Манчестер Сіті та Монако
Знову травма коліна, – Гвардіола розкрив деталі відсутності Родрі в матчі АПЛ
Важко аналізувати, – Гвардіола оцінив нічию з Арсеналом в АПЛ

Останні новини