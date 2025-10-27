Гвардіола після поразки від Астон Вілли: Ми маємо скоротити відрив і ставати кращими

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував результат матчу дев’ятого туру Англійської Прем’єр-ліги проти Астон Вілли. Чемпіони Англії не змогли відзначитися забитим м’ячем і поступилися з рахунком 0:1.

Слова наставника цитує The Guardian.

"Ми маємо намагатися скоротити відрив. Арсенал уже багато років демонструє стабільність. Зараз наше головне завдання – покращуватися, ставати кращими й залишатися поруч", – зазначив Гвардіола.

Іспанський наставник також наголосив, що боротьба за титул тільки починається і попереду у Манчестер Сіті багато матчів.

Поразка від Астон Вілли стала для Манчестера Сіті третьою у поточному сезоні АПЛ. Наступний матч команда проведе проти Борнмута.

Раніше Гвардіола заявив, що саме Фергюсон є найкращим тренером в історії футболу.