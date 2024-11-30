Подивіться, що ми зробили за останні вісім років: Гвардіола пояснив, чому його не звільняють

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола напередодні матчу 13-го туру Англійської Прем'єр-ліги з Ліверпулем заявив, що, попри невтішні результати, досі залишається на своїй посаді через досягнення, які здобув з клубом за 8 років.

Його слова наводить ESPN.

"У цьому клубі потрібні перемоги, і якщо їх немає, у вас будуть проблеми. Люди кажуть: Чому Пепа не звільняють? Подивіться, що ми зробили за останні вісім років – ось чому я маю запас. Я хочу залишитись і продовжувати роботу.

У той момент, коли відчую, що не приношу позитиву в клуб, мене замінить інший тренер. Так і має бути. Але зараз я маю знайти рішення, і намагатимуся щодня. Мені є що собі доводити", – сказав Гвардіола.

Манчестер Сіті наразі посідає 2 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 23 очка. Ліверпуль же набрав 31 бал та впевнено лідирує в чемпіонаті.

Напередодні у 5 турі Ліги чемпіонів підопічні Гвардіоли зіграли внічию з Феєнордом (3:3). До цього "містяни" програли 5 поспіль матчів у всіх турнірах – це трапилося вперше у кар'єрі Гвардіоли. На минулих вихідних чинні чемпіони Англії зазнали нищівної поразки від Тоттенгема.

Попри затяжну кризу, клуб продовжив контракт з іспанцем до 2027 року. Втім, Гвардіола припустив, що якщо результати не покращаться, то найближчим часом він залишить Сіті.