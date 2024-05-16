Без Гуммельса та Брандта: Збірна Німеччини оголосила заявку на Євро-2024

Збірна Німеччини з футболу оголосила заявку гравців на чемпіонат Європи-2024.

Про це було повідомлено на сайті Німецького футбольного союзу.

Зазначимо, що один гравець зі списку залишиться поза складом до початку турніру.

Воротарі: Олівер Бауманн (Гоффенгайм), Мануель Ноєр (Баварія), Александр Нюбель (Штутгарт), Марк-Андре тер Штеген (Барселона)

Захисники: Вальдемар Антон (Штутгарт), Бенджамін Генрікс (РБ Лейпциг), Йозуа Кімміх (Баварія), Робін Кох (Айнтрахт Франкфурт), Максиміліан Міттельштедт (Штутгарт), Давід Раум (РБ Лейпциг), Антоніо Рюдігер (Реал Мадрид), Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд), Джонатан Та (Баєр 04 Леверкузен)

Півзахисники: Роберт Андріх (Баєр 04 Леверкузен), Кріс Фюріх (Штутгарт), Паскаль Гросс (Брайтон енд Гоув Альбіон), Ілкай Гюндоган (Барселона), Тоні Кроос (Реал Мадрид), Джамал Мусіала (Баварія), Александар Павлович (Баварія), Лерой Сане (Баварія), Флоріан Віртц (Баєр 04 Леверкузен)

Нападники: Максиміліан Байер (Гоффенгайм), Ніклас Фюлькруг (Боруссія Дортмунд), Кай Хаверц (Арсенал), Томас Мюллер (Баварія), Деніз Ундав (Штутгарт).

Раніше ми повідомляли, що УЄФА дозволило розширити заявки команд із 23 до 26 гравців.

Зазначимо, Німеччина є країною-господаркою Євро-2024. Турнір пройде з 14 червня до 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.