Зараз вони до нас звертаються: агент – про інтерес до Гуцуляка від клубів рівня ЛЧ

Олег Авдиш висловився про майбутнє Олексія Гуцуляка, який після відходу з Полісся досі не знайшов нову команду.

Його слова передає Tribuna.com.

Агент вінгера збірної України заявив, що на гравця є попит. Він розповів про перемовини із низкою клубів і пояснив, чому футболіст досі не працевлаштувався.

"Коли гравець рівня та статусу Олексія є вільним агентом, то попит на нього ближче до кінця трансферного вікна тільки збільшується. Пошуку клубу як такого ніколи й не було. Ми маємо конкретний перелік варіантів, з якими ведемо перемовини. Частина пропозицій не відповідала нашим запитам, а деякі топклуби у своїх країнах розглядали Олексія як другу або третю опцію та досі працюють над пріоритетними кандидатами. Це я кажу про команди, які будуть грати у груповому етапі Ліги чемпіонів. Зараз вони до нас звертаються. Тобто ринок працює таким чином. І я хочу, щоб люди це розуміли", – сказав Авдиш.

Зазначимо, що Гуцуляк виступав за Полісся протягом останніх двох сезонів. Він провів за "вовків" 65 матчів, у яких забив 21 гол і віддав 11 асистів.

Раніше у житомирському клубі назвали причини не продовжувати контракт з Олексієм. Олександр Хацкевич заявив, що ситуація з останнім періодом співпраці залишила неприємний осад.