Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гуцуляк наздогнав Судакова та Зозулю в списку бомбардирів збірної України

Микола Дендак — 14 жовтня 2025, 11:50
Гуцуляк наздогнав Судакова та Зозулю в списку бомбардирів збірної України
Олексій Гуцуляк
УАФ

Вінгер житомирського Полісся Олексій Гуцуляк відзначився голом у матчі проти Азербайджану в 4-му турі кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Це вже четвертий гол Гуцуляка за національну команду. За цим показником він зрівнявся із Георгієм Судаковим, Романом Зозулею, Ярославом Ракицьким та Тарасом Степаненком.

В списку бомбардирів збірної Олексій поділяє 28-33 сходинки. Найкращим голеадором в історії й досі залишається Андрій Шевченко, у якого 48 результативних ударів.

Також в матчі проти Азербайджану гол забив Руслан Малиновський. Він став лише 12-м гравцем в історії, який забив 10 голів за національну команду України.

Найкращі бомбардири збірної України в історії

  1. Андрій Шевченко – 48
  2. Андрій Ярмоленко – 46
  3. Євген Коноплянка – 21
  4. Роман Яремчук – 17
  5. Сергій Ребров – 15
  6. Віктор Циганков – 13
  7. Олег Гусєв – 13
  8. Сергій Назаренко – 12
  9. Олександр Зінченко – 12
  10. Артем Довбик – 11

Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию (1:1) зі збірною Азербайджану.

Напередодні збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією (5:3), а також мінімально здолати Азербайджан (2:1) в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Збірна України з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу ЧС-2026 Олексій Гуцуляк Чемпіонат світу з футболу 2026 збірна Азербайджану з футболу

Олексій Гуцуляк

Богданов пояснив, чому збірна України пропустила гол у грі з Азербайджаном: помилилися два гравці
Гуцуляк – про свій гол: Награвали такі моменти, але не на мене
Малиновський став найкращим гравцем матчу Україна – Азербайджан
Гуцуляк: Треба нав’язати Фіорентині свою гру
Угорський агент назвав орієнтовні зарплати лідерів Полісся

Останні новини