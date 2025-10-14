Гуцуляк наздогнав Судакова та Зозулю в списку бомбардирів збірної України

Вінгер житомирського Полісся Олексій Гуцуляк відзначився голом у матчі проти Азербайджану в 4-му турі кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Це вже четвертий гол Гуцуляка за національну команду. За цим показником він зрівнявся із Георгієм Судаковим, Романом Зозулею, Ярославом Ракицьким та Тарасом Степаненком.

В списку бомбардирів збірної Олексій поділяє 28-33 сходинки. Найкращим голеадором в історії й досі залишається Андрій Шевченко, у якого 48 результативних ударів.

Також в матчі проти Азербайджану гол забив Руслан Малиновський. Він став лише 12-м гравцем в історії, який забив 10 голів за національну команду України.

Найкращі бомбардири збірної України в історії

Андрій Шевченко – 48 Андрій Ярмоленко – 46 Євген Коноплянка – 21 Роман Яремчук – 17 Сергій Ребров – 15 Віктор Циганков – 13 Олег Гусєв – 13 Сергій Назаренко – 12 Олександр Зінченко – 12 Артем Довбик – 11

Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию (1:1) зі збірною Азербайджану.

Напередодні збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією (5:3), а також мінімально здолати Азербайджан (2:1) в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.