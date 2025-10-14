Гуцуляк наздогнав Судакова та Зозулю в списку бомбардирів збірної України
Вінгер житомирського Полісся Олексій Гуцуляк відзначився голом у матчі проти Азербайджану в 4-му турі кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Це вже четвертий гол Гуцуляка за національну команду. За цим показником він зрівнявся із Георгієм Судаковим, Романом Зозулею, Ярославом Ракицьким та Тарасом Степаненком.
В списку бомбардирів збірної Олексій поділяє 28-33 сходинки. Найкращим голеадором в історії й досі залишається Андрій Шевченко, у якого 48 результативних ударів.
Також в матчі проти Азербайджану гол забив Руслан Малиновський. Він став лише 12-м гравцем в історії, який забив 10 голів за національну команду України.
Найкращі бомбардири збірної України в історії
- Андрій Шевченко – 48
- Андрій Ярмоленко – 46
- Євген Коноплянка – 21
- Роман Яремчук – 17
- Сергій Ребров – 15
- Віктор Циганков – 13
- Олег Гусєв – 13
- Сергій Назаренко – 12
- Олександр Зінченко – 12
- Артем Довбик – 11
Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию (1:1) зі збірною Азербайджану.
Напередодні збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією (5:3), а також мінімально здолати Азербайджан (2:1) в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.