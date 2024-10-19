Стали відомі терміни повернення Гуцуляка

Вінгер збірної України Олексій Гуцуляк та житомирського Полісся може повернутися у загальну групу клубу вже 21 жовтня.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що з наступного тижня 26-річний вінгер може відновити тренування. У випадку, коли цей мікроцикл пройде без форс-мажорів, Гуцуляк може повернутися в стрій уже до матчу наступного туру проти Колоса (25 жовтня).

Нагадаємо, на початку матчу з Чехією у Лізі націй Олексій отримав сильний удар у голову після брутального зіткнення з Томашем Соучеком. Певний час гравець був не у свідомості, його виносили з поля на ношах.

Згодом Українська асоціація футболу повідомила, що у гравця діагностували струс мозку.

Полісся свій найближчим матч зіграє сьогодні, 19 жовтня, проти Лівого берега. Наразі "вовки" посідають другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України, з 20 очками в активі.