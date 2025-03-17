Ледь не зруйнував "золоте покоління" Бельгії: як Куртуа відбив у Де Брейне кохану

Вже скоро збірна Бельгії зіграє з Україною у плейоф Ліги націй, але напередодні команда зіткнулася з внутрішніми проблемами. Голкіпер "червоних дияволів" Кун Кастельс заявив, що завершує виступи за національну команду через повернення до неї Тібо Куртуа.

Крім того, низка футболістів збірної Бельгії також не згодні з рішенням федерації щодо повернення голкіпера Реала, однак їхні імена наразі не розголошуються. За словами Кастельса, Куртуа сам вирішує, коли виступати за збірну, через що несподівано завершив виступи за національну команду.

Це не перший раз, коли воротар опиняється у центрі уваги не лише через свою гру. Настав час пригадати один із найбільших скандалів у кар’єрі Куртуа – його роман з дівчиною Кевіна Де Брейне, який ледь не зруйнував атмосферу у збірній Бельгії.

Зрада – рушій нових стосунків

На початку 2010-х років Кевін Де Брейне подавав великі надії у футболі та будував щасливі стосунки з Каролін Лейнен. Вони почали зустрічатися ще до того, як він переїхав до Англії. Коли Кевін у 2012 році підписав контракт із Челсі, його відправили в оренду в Вердер, а потім у Вольфсбург. Це означало постійні розлуки, інші пріоритети, нові знайомства.

Поки Де Брейне намагався закріпитися в Європі, Каролін все частіше залишалася одна. І саме в цей момент у її житті з’явився Куртуа.

Каролін пізніше зізналася: спершу зрадив Кевін. Вона дізналася, що футболіст їй невірний, і це стало точкою неповернення. Ображена та спустошена, вона поїхала до Мадрида, де на той час виступав Тібо Куртуа. Голкіпер збірної Бельгії її підтримав… а потім між ними почався роман.

Пізніше Каролін розповідала бельгійській пресі, що Тібо став для неї справжнім другом у той момент, коли вона почувалася найгірше. Вона наголошувала, що він проявляв до неї більше турботи, ніж її тодішній хлопець.

Реакція ЗМІ та спільноти

Де Брейне дізнався про зраду не від своєї дівчини, а через чутки. Це стало справжнім ударом – не тільки тому, що його зрадили, а й тому, що це зробив його партнер по збірній.

Коли історія випливла у публічний простір, бельгійська спільнота вибухнула. Фанати розділилися: одні співчували Де Брейне, інші вважали, що Каролін була вправі зрадити, якщо Кевін першим зрадив їй.

ЗМІ теж не залишили цю історію без уваги. Скандал охопив усі топові бельгійські видання, а в розмовах про збірну Бельгії більше обговорювали не футбол, а любовний трикутник.

Згодом Кевін і Каролін остаточно розійшлися. Футболіст через кілька років зустрів Мішель Лакруа, з якою побудував сім’ю, і здавалося, що історія з Куртуа залишилася у минулому. Але проблема була в тому, що Де Брейне та Куртуа залишалися гравцями однієї збірної. Хоча вони більше не коментували конфлікт публічно, напруженість між ними була очевидною.

Помста Де Брейне

Кевін довго думав, як помститися товаришу по збірній, але не влаштовував публічних сцен, не кидався на Куртуа з кулаками, а вибрав іншу тактику. Спершу він просто перестав спілкуватися з голкіпером, повністю ігноруючи його під час зборів збірної. Це створило певну напругу в команді, адже Де Брейне був її лідером, і багато гравців інтуїтивно підтримували його, залишаючи Куртуа у відносній ізоляції.

Кевін не прагнув публічно зганьбити воротаря, але не приховував своєї зневаги. Ситуація залишалася негласною, поки в 2014 році він не написав автобіографію.

" Досі не можу повірити у те, що він зробив, хоча як професіонали ми змушені працювати далі разом ", – сказав Де Брейне.

Тібо намагався не коментувати ситуацію, але журналісти постійно чіплялися за цю тему, змушуючи його нервувати та виправдовуватися.

Та найкраща відповідь від Де Брейне прийшла на футбольному полі. У кожному матчі, де він протистояв Куртуа, Кевін виходив із особливим зарядом. Один із найяскравіших моментів трапився у 2022 році в Лізі чемпіонів, коли Манчестер Сіті грав проти Реала. Тоді Де Брейне відкрив рахунок у першому матчі, змусивши Куртуа витягувати м’яч із сітки. Було очевидно, що цей гол мав для нього особливе значення.

Завершення історії

Стосунки між Тібо та Каролін не стали успішними. Попри народження дітей, у пари почали з’являтися проблеми. Ходили чутки, що воротар часто проводив час у компанії інших жінок і не завжди був вірним своїй партнерці. До того ж, жінка скаржилася на нестачу уваги з боку Куртуа, який був повністю поглинений футболом. Його кар'єра йшла вгору, але особисте життя почало руйнуватися. У 2017 році пара офіційно розірвала стосунки, а зараз Куртуа одружений на ізраїльській моделі Мішель Герциг.

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Збірна Бельгії також постраждала від цього конфлікту. "Золоте покоління" так і не змогло виграти трофей на міжнародному рівні, задовольнившись лише бронзою на чемпіонаті світу-2018. Точно не той результат, на який розраховували бельгійці із таким зірковим складом.

Що ж до стосунків між Куртуа та Де Брейне, голкіпер так і не зміг відновити довіру товариша, а їхній конфлікт залишився відкритою раною для бельгійської збірної. Кевін не лише вийшов із цієї ситуації моральним переможцем, а й довів, що найкраща помста – це стати успішнішим за того, хто тебе зрадив.

Сьогодні саме Де Брейне є головною зіркою бельгійського футболу, а Куртуа через власні рішення та скандали залишається в тіні. Футбол пам’ятає все, і в цій історії стало зрозуміло: за помилки в особистому житті доводиться платити навіть на полі.