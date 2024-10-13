Грозний: У Чехії немає таких конструктивних футболістів, як Шапаренко та Судаков

В’ячеслав Грозний вважає, що в складі збірної Чехії немає футболістів, які впливають на гру так, як Микола Шапаренко та Георгій Судаков у збірній України.

Про це він сказав у інтерв’ю "Футбол 24".

"Реально ми повинні розуміти, що гру треба підняти вище від наших воріт, щоб було менше небезпечних стандартів. Збірна Чехії – вона більш силова, команда з характером. Але в них немає таких конструктивних футболістів, як Шапаренко і Судаков.

Не думаю, що в матчі буде багато гольових моментів, але є відчуття, що можемо витиснути максимум із того, що будемо створювати. Мінімізувавши, звичайно, небезпеку біля власних воріт. Ми будемо знову грати надійно, на результат.

Буде, ймовірно, шанс проявити себе Гуцуляку й Калюжному, адже зрозуміло, що якби були в строю Циганков, Ярмоленко, Бражко, Степаненко, Сидорчук, то викликів до національної команди вони могли ще й далі чекати.

Красивої гри не буде. Якщо є можливість виграти групу, то чому цим не скористатися? У збірній Чехії великі розриви між лініями, вони не встигають перебудовуватися. Нехай вони не ображаються, а ми краще перебудовуємося, краще працюємо без м'яча, краще працюємо з м’ячем.

Тому я реально бачу можливість нам мати шість очок після матчу 14 жовтня у Вроцлаві. Ну й треба розуміти, що чехи вдома, і чехи на виїзді – це доволі різні команди", – сказав Грозний.