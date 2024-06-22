Грізманн: Збірній Франції не вистачило гола у грі з Нідерландами

Нападник збірної Франції Антуан Грізманн відреагував на втрачені моменти в матчі проти Нідерландів (0:0).

Цитує форварда УЄФА.

"У мене було два моменти, коли м’яч залишався біля моїх ніг перед воротами, тому дуже прикро, що я ними не скористався.

Це те, чого нам не вистачало в обох іграх на цьому турнірі, тож нам потрібно працювати над цим. У обороні ми грали добре. І в плані тактики ми були хороші.

Нам просто потрібна була ця дрібниця — гол. Не хвилюйтесь, наступного разу це станеться", — сказав Грізманн.