Грізманн став особистим водієм для власників довічних абонементів на матчі Атлетико

Атлетико Мадрид віддав шану своїм довічним власникам абонементів. Літня пара Андрес Серрано та Ньєвес Медрано відвідали базу "матрацників", де їх несподівано зустріла головна зірка команди.

Антуан Грізманн привітав фанатів клубу, подарувавши їм теплі обійми. Француз після тренування команди зголосився покатати Андреса та Ньєвес, зробивши їм невеличку екскурсію.

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Зустріч завершилася обіцянкою побачитись на матчі проти мадридського Реала, який відбудеться цієї неділі, 29 вересня.

Після семи турів чемпіонату Іспанії Атлетико займає третю сходинку у турнірній таблиці, набравши 15 очок.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Грізманна два голи та три асисти у семи матча Ла Ліги.