Грізманн розглядає можливість покинути Атлетико – джерело

Нападник мадридського Атлетико Антуан Грізманн роздумує над можливістю покинути клуб.

Про це повідомляє Todofichajes.

За інформацією джерела, футболіст розглядає варіант з продовженням кар'єри в МЛС. Зазначається, що "матрацники" не заважатимуть його відходу, адже планують омолоджувати склад команди.

В сезоні-2023/24 Грізманн провів 48 матчів на клубному рівні, відзначившись 24 забитими м'ячами та 8 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює вартість чемпіона світу 2018 року у 25 мільйонів євро.

Зазначимо, що чутки про перехід 33-річного форварда в МЛС з'явились ще на початку літа 2024 року, але француз залишився в Атлетико.