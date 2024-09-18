Грізманн розглядає можливість покинути Атлетико – джерело
Антуан Грізманн
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Нападник мадридського Атлетико Антуан Грізманн роздумує над можливістю покинути клуб.
Про це повідомляє Todofichajes.
За інформацією джерела, футболіст розглядає варіант з продовженням кар'єри в МЛС. Зазначається, що "матрацники" не заважатимуть його відходу, адже планують омолоджувати склад команди.
В сезоні-2023/24 Грізманн провів 48 матчів на клубному рівні, відзначившись 24 забитими м'ячами та 8 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює вартість чемпіона світу 2018 року у 25 мільйонів євро.
Зазначимо, що чутки про перехід 33-річного форварда в МЛС з'явились ще на початку літа 2024 року, але француз залишився в Атлетико.