Колишній тренер Челсі готовий очолити Вест Гем

Екснаставник Брайтона та Челсі Грем Поттер готовий повернутись до роботи.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

Фахівець готовий очолити Вест Гем, який може найближчим часом звільнити Лопетегі.

Graham Potter is open to the West Ham job if Julen Lopetegui is sacked. Potter is also prepared to take the role on an initial short-term deal. pic.twitter.com/8l0sNTCfEC — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 6, 2025

Нагадаємо, навесні 2023 року Поттер залишив Челсі та з того часу залишається без клубу.

Після 20 турів Вест Гем розмістився на 14 місці у турнірній таблиці АПЛ, набравши 23 очки.

В наступному матчі "молоти" зіграють проти Астон Вілли в межах Кубку Англії. Зустріч відбудеться 10 січня о 22:00 за київським часом.

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