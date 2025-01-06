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Колишній тренер Челсі готовий очолити Вест Гем

Володимир Максименко — 6 січня 2025, 16:56
Колишній тренер Челсі готовий очолити Вест Гем
Грем Поттер
BBC

Екснаставник Брайтона та Челсі Грем Поттер готовий повернутись до роботи.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

Фахівець готовий очолити Вест Гем, який може найближчим часом звільнити Лопетегі.

Нагадаємо, навесні 2023 року Поттер залишив Челсі та з того часу залишається без клубу.

Після 20 турів Вест Гем розмістився на 14 місці у турнірній таблиці АПЛ, набравши 23 очки.

В наступному матчі "молоти" зіграють проти Астон Вілли в межах Кубку Англії. Зустріч відбудеться 10 січня о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось про інтерес лондонців до екстренера Ювентуса.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вест Гем Грем Поттер

Грем Поттер

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