Вітінья: Роналду виступить на ЧС-2026

Півзахисник збірної Португалії та ПСЖ Вітінья вважає, що Кріштіану Роналду виступить на чемпіонаті світу 2026 року в США, Канаді та Мексиці.

Хавбека цитує RMC Sport.

"У 39 років досі в стартовому складі збірної. У мене немає пояснення такому довголіттю. Він уже говорив про це, і я думаю, що справа саме в професіоналізмі, який проявляється в усьому, що він робить. Вранці, ввечері, кожен день його кар'єри, це неймовірно. Я уявляю, які зусилля і жертви йому довелося зробити і принести. І я припускаю, що саме це і підтримувало стан, у якому він перебуває в 39 років.

Але так, для мене це привілей. Будучи маленькими дітьми, ми мріємо одного разу пограти з ним, і це відбувається. На щастя, у мене буде чимало років, щоб насолодитися збірною разом із ним. Чи виступить він на ЧС-2026? Звичайно, він буде там, він не піде", – заявив Вітінья.