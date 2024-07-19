Переможець Євро-2024 може більше не зіграти у цьому році

Голкіпер збірної Іспанії та Атлетика Більбао Унаї Сімон може не з'явитися на полі у 2024 році через травму.

Про це повідомляє Marca.

На Євро-2024 голкіпер отримав ушкодження зап'ястя, яке спочатку здавалось не серйозним. Але згодом з'ясувалося, що лікування триватиме 4-5 місяців, а потім ще знадобиться відновлювальний період.

Отже, Сімон, ймовірно, пропустить перше коло чемпіонату Іспанії. А збірна Іспанії не зможе розраховувати на гравця в Лізі націй, яка стартує у вересні.

Напередодні Атлетик повідомив про успішну операцію іспанського кіпера.

✅ Unai Simón, operado con éxito.



El portero rojiblanco ha sido intervenido quirúrgicamente de su muñeca derecha.



💪 Animo, Unai! Zurekin gaude!@ImqEuskadi I #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) July 18, 2024

Зазначимо, що в минулому сезоні воротар провів 42 матчі за клуб та збірну, де у 20 поєдинках залишив ворота "сухими". Окрім перемоги на чемпіонаті Європи, Сімон також виграв Кубок Іспанії у складі Атлетика.