Переможець Євро-2024 може більше не зіграти у цьому році
Голкіпер збірної Іспанії та Атлетика Більбао Унаї Сімон може не з'явитися на полі у 2024 році через травму.
Про це повідомляє Marca.
На Євро-2024 голкіпер отримав ушкодження зап'ястя, яке спочатку здавалось не серйозним. Але згодом з'ясувалося, що лікування триватиме 4-5 місяців, а потім ще знадобиться відновлювальний період.
Отже, Сімон, ймовірно, пропустить перше коло чемпіонату Іспанії. А збірна Іспанії не зможе розраховувати на гравця в Лізі націй, яка стартує у вересні.
Напередодні Атлетик повідомив про успішну операцію іспанського кіпера.
Зазначимо, що в минулому сезоні воротар провів 42 матчі за клуб та збірну, де у 20 поєдинках залишив ворота "сухими". Окрім перемоги на чемпіонаті Європи, Сімон також виграв Кубок Іспанії у складі Атлетика.