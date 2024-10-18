Бондаренко: У перерві матчу з Колосом нам дали прочуханки

Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко в ефірі УПЛ ТБ поділився враженнями від матчу 10 туру УПЛ проти Колоса (перемога 1:0).

"Досить непростий матч, але можу зазначити, що у нас кожна гра з Колосом проходить непросто, тому що ми знаємо, яка це команда – мало пропускає, мало забиває. Іноді важко розкрити їхню оборону. Очікували такої гри на виїзді. Колос добре захищається, перший тайм вийшов складніший.

У суперника були моменти, у нас були моменти. У перерві прочуханки нам трохи дали, і в другому таймі трохи краще почали грати. Емоції позитивні, тому що розуміємо, що зараз важливо набрати хід, брати всі свої очки, і ці три очки були дуже важливі для нас сьогодні. Будемо готуватися до наступного матчу", – заявив Бондаренко.