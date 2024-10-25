Гравець Роми: Проти Динамо мали можливості забивати ще

Хавбек італійської Роми Томмазо Бальданці задоволений перемогою над Динамо (1:0) у матчі 3 туру Ліги Європи, але вважає, що його команда мали забивати українському клубу ще кілька голів.

Його слова наводить сайт TMW.

"Я думаю, що ми провели чудовий матч проти Динамо, ми зіграли добре. Ми мали можливість забити більше голів, могли завершити гру раніше, ще в першому таймі, навіть у другому, тому, скажімо так, ми впоралися добре в кінці.

Але сьогодні, на мій погляд, ми можемо бути задоволені, тому що нам потрібні були три очки, і ми зробили це.

Ми добре рухалися, як просив тренер. Думаю, ми могли забити раніше, але те, що нам вдалося не пропустити в останні хвилини, як це було з Атлетіком, безсумнівно, свідчить, що це менталітет, над яким ми працюємо", – сказав Томмазо.