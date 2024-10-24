Шовковський розповів, чого не вистачило Динамо у грі проти Роми

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський розповів, що його команді не вистачило гостроти в атаці в матчі 3 туру Ліги Європи проти Роми (0:1).

Про це він заявив на післяматчевій пресконференції. Його слова передає УЄФА.

"Ми знали, що Рома дуже сильна, особливо в атаці, і хотіли залишатися компактними, щоб закрити простір. Ми пропустили гол з пенальті в першому таймі, і це стало вирішальним у грі.

Ми хотіли бути небезпечними в контратаці, і створили кілька хороших моментів у першому таймі. У другому ми намагалися більше атакувати, у нас також були хороші можливості зрівняти рахунок, але, на жаль, не вдалося. Нам не вистачило трохи гостроти в атаці, але Рома – дуже хороша команда, яка звикла грати в сильній лізі. Тому нам було непросто", – сказав наставник.

Наразі в Динамо 0 балів в активі та передостання сходинка в турнірній таблиці. У четвертому турі турніру кияни 7 листопада зіграють проти угорського Ференцвароша, а римляни завітають у гості до англійського Тоттенгема.

Нагадаємо, також Шовковський повідомив, чи зможуть у грі проти Шахтаря допомогти команді Андрій Ярмоленко та Олександр Піхальонок.