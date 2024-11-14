Другий в історії: гравець Ньюкасла відзначився неймовірним досягненням за збірну Англії
Люїс Голл
ФК Ньюкасл
Юний захисник Ньюкасла Льюїс Голл дебютував за збірну Англії в матчі 5 туру Ліги націй проти Греції, тим самим увійшовши в історію.
Про це повідомляє Opta Joe.
Річ у тому, що він став наймолодшим гравцем "сорок" з 1904 року, який виступав за збірну Англії в міжнародному змаганні. Молодшим за нього за весь час був лише Джок Радерфорд (19 років і 180 днів).
Цього сезону Голл зіграв 14 поєдинків за свій клуб, в яких відзначився лише 1 результативною передачею.
Нагадаємо, напередодні зірковий форвард збірної Англії Гаррі Кейн розкритикував футболістів, які не зуміли приєднатися до лав національної команди.