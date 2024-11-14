Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Другий в історії: гравець Ньюкасла відзначився неймовірним досягненням за збірну Англії

Микола Дендак — 14 листопада 2024, 23:26
Другий в історії: гравець Ньюкасла відзначився неймовірним досягненням за збірну Англії
Люїс Голл
ФК Ньюкасл

Юний захисник Ньюкасла Льюїс Голл дебютував за збірну Англії в матчі 5 туру Ліги націй проти Греції, тим самим увійшовши в історію.

Про це повідомляє Opta Joe.

Річ у тому, що він став наймолодшим гравцем "сорок" з 1904 року, який виступав за збірну Англії в міжнародному змаганні. Молодшим за нього за весь час був лише Джок Радерфорд (19 років і 180 днів).

Цього сезону Голл зіграв 14 поєдинків за свій клуб, в яких відзначився лише 1 результативною передачею.

Нагадаємо, напередодні зірковий форвард збірної Англії Гаррі Кейн розкритикував футболістів, які не зуміли приєднатися до лав національної команди.

Голл Ліга націй УЄФА Ньюкасл Юнайтед збірна Англії з футболу Збірна Греції з футболу

Ньюкасл Юнайтед

Челсі Мудрика прийме Арсенал Зінченка, Лестер відправиться в гості до Манчестер Юнайтед: розклад матчів АПЛ
Ньюкасл прийме Арсенал, Ман Сіті зіграє з Борнмутом, Брайтон спробує помститися Ліверпулю: розклад матчів АПЛ
Стала відома оцінка Мудрика за матч з Ньюкаслом
Челсі – Ньюкасл: де дивитися матч АПЛ
Ньюкасл продовжив контракт з вінгером збірної Англії

Останні новини