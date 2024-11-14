Другий в історії: гравець Ньюкасла відзначився неймовірним досягненням за збірну Англії

Юний захисник Ньюкасла Льюїс Голл дебютував за збірну Англії в матчі 5 туру Ліги націй проти Греції, тим самим увійшовши в історію.

Про це повідомляє Opta Joe.

Річ у тому, що він став наймолодшим гравцем "сорок" з 1904 року, який виступав за збірну Англії в міжнародному змаганні. Молодшим за нього за весь час був лише Джок Радерфорд (19 років і 180 днів).

1904 - At 20 years and 67 days, Lewis Hall is the youngest Newcastle United player to appear for England in a competitive international since Jock Rutherford in 1904 in a Home Nations match (19 years & 180 days). Howay. https://t.co/nA4kD13BBC — OptaJoe (@OptaJoe) November 14, 2024

Цього сезону Голл зіграв 14 поєдинків за свій клуб, в яких відзначився лише 1 результативною передачею.

Нагадаємо, напередодні зірковий форвард збірної Англії Гаррі Кейн розкритикував футболістів, які не зуміли приєднатися до лав національної команди.