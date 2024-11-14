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Кейн незадоволений тим, що гравці ігнорують виклик до лав збірної Англії

Руслан Травкін — 14 листопада 2024, 20:33
Кейн незадоволений тим, що гравці ігнорують виклик до лав збірної Англії
Гаррі Кейн
Getty images

Форвард збірної Англії Гаррі Кейн розкритикував футболістів, які не зуміли приєднатися до лав національної команди. Хоч і всі грали за власні клуби за декілька днів до зборів, відразу 8 гравців не приїхали до розташування збірної Англії, пославшись на травми.

Слова нападника Баварії цитує Sky Sports.

"Я вважаю, що збірна Англії – це найважливіше. Важливіше клубних справ.

Прикра ситуація що стільки гравців не приїдуть. Я розумію, що зараз тяжкий етап сезону і хтось, можливо, вирішив скористатись цим виправданням.

Мені це не подобається, якщо чесно. Збірна важливіша за клуб", – сказав Кейн.

До складу збірної Англії на матчі Ліги націй не приїдуть Аарон Ремсдейл, Трент Александер-Арнольд, Леві Колвілл, Деклан Райс, Букайо Сака, Коул Палмер, Джек Гриліш та Філ Фоден.

Нагадаємо, у 5 турі Ліги націй англійці зіграють проти Греції.

Ліга націй УЄФА збірна Англії з футболу Гаррі Кейн

Гаррі Кейн

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