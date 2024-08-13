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Промах тисячоліття: хавбек Гірника-Спорт поцілив у стійку з кількох метрів, що коштувало команді виходу в наступне коло Кубку України

Ігор Чернявський — 13 серпня, 16:40
Промах тисячоліття: хавбек Гірника-Спорт поцілив у стійку з кількох метрів, що коштувало команді виходу в наступне коло Кубку України

Півзахисник Гірника-Спорт Річмонд Чуквуемека втратив убивчий момент у матчі другого попереднього етапу Кубку України проти Олімпії з Савинець.

На 52-й хвилині, за рахунку 2:1 на користь Гірника, Чуквуємека опинився за кілька метрів від порожніх воріт, але влучив у стійку.

Ще епічнішим промах Річмонда робить той факт, що вже за хвилину Олімпія зрівняла рахунок, а потім забила ще два голи. У підсумку аматорський колектив переміг представника Другої ліги із рахунком 4:2.

Матч між Олімпією та Гірником-Спорт закрив програму іншого попереднього етапу Кубку України. Зі всіма результатами цієї стадії можна ознайомитись тут.

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