Промах тисячоліття: хавбек Гірника-Спорт поцілив у стійку з кількох метрів, що коштувало команді виходу в наступне коло Кубку України

Півзахисник Гірника-Спорт Річмонд Чуквуемека втратив убивчий момент у матчі другого попереднього етапу Кубку України проти Олімпії з Савинець.

На 52-й хвилині, за рахунку 2:1 на користь Гірника, Чуквуємека опинився за кілька метрів від порожніх воріт, але влучив у стійку.

Ще епічнішим промах Річмонда робить той факт, що вже за хвилину Олімпія зрівняла рахунок, а потім забила ще два голи. У підсумку аматорський колектив переміг представника Другої ліги із рахунком 4:2.

Матч між Олімпією та Гірником-Спорт закрив програму іншого попереднього етапу Кубку України. Зі всіма результатами цієї стадії можна ознайомитись тут.