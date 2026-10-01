Другий гравець Галл Сіті за місяць потрапив у ДТП біля тренувальної бази клубу

Півзахисник Галл Сіті Люка Гурна-Дуат потрапив у автокатастрофу на тій самій трасі, на котрій напередодні став учасником ДТП його одноклубник Сорба Томас.

Про це повідомляє Telegraph. Деталі додає Reuters.

Постраждалих внаслідок цього інциденту не було. Аварія сталася цього четверга о 8:30 ранку на Міллхаус Вудс Лейн – дорозі, що веде до тренувального майданчика Галла.

Автомобіль футболіста після зіткнення перевернувся на бік. На місце подій приїхала поліція та служби екстреної допомоги.

A second Hull City player has been involved in a crash outside the club’s training ground.



Last month Sorba Thomas flipped his car but emerged unscathed despite the vehicle sustaining significant damage.



Now Lucas Gourna-Douath has flipped their car outside the club’s base in… pic.twitter.com/ObGCtxKfwK — Telegraph Football (@TeleFootball) October 1, 2026

Зауважимо, що на початку вересня на цій самі трасі потрапив у дорожньо траспортну пригоду вінгер "тигрів" Сорба Томас. Тоді його Land Rover Defender аналогічним чином перекинувся.

Клуб заявив, що був проінформований про цей інцидент та підтвердив інформацію щодо відсутності постраждалих.

Додамо, що Люка Гурна-Дуат потрапив до англійського клубу влітку цього року, перейшовши з австрійського РБ Зальцбурга. З того часу провів у футболці "тигрів" 5 матчів, у яких результативними діями не відзначався.

Також зазначимо, що Галл Сіті за підсумками минулого сезону виборов собі путівку до повернення в англійську першість. Наразі клуб посідає восьме місце у турнірній таблиці чемпіонату, заробивши за 5 турів 8 залікових балів.