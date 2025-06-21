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Футболіст Динамо відреагував на чутки, що він не хоче повертатися в Київ

Микола Дендак — 21 червня 2025, 09:55
Футболіст Динамо відреагував на чутки, що він не хоче повертатися в Київ
Олександр Сирота
ФК Динамо

Захисник Динамо Олександр Сирота, який у минулому сезоні виступав за Маккабі з Хайфи, заперечив усі чутки щодо того, що він не хоче повертатися в Київ.

Слова футболіста передає Український футбол.

"Багато українських та ізраїльських журналістів рознесли інформацію, що я не хочу вертатись до Києва. Це повна брехня. В мене там родина, друзі. Як я можу не хотіти їхати до Києва? Я гравець Динамо. Зараз мої агенти розмовляють з керівництвом клубу, вирішують коли саме мені приєднатися до команди", – сказав Сирота.

Сирота у сезоні 2024/25 провів 26 матчів за Маккабі (Хайфа), забивши два голи за 2052 хвилин ігрового часу. Його контракт з Динамо чинний до 30 вересня 2025 року. Transfermarkt оцінює його вартість у 1,3 млн євро.

Раніше повідомлялося, що чемпіон України зацікавився можливістю підписання захисника багаторазового чемпіона Франції Сент-Етьєна Мікаеля Наде. Проте за інформацією іншого ЗМІ, інтересу від Динамо немає.

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