Динамо не планує купувати французького захисника – ЗМІ

Київське Динамо не розглядає трансфер центрального захисника Сент-Етьєна Мікаеля Наде.

Про це пише Dynamo.kiev.ua.

Повідомляється, що наразі чинні чемпіони України не розглядають підписання француза. Втім – раніше гру Наде дійсно аналізували селекціонери клубу.

Зрештою, Динамо відмовилося від кандидатури цього центрбека і більше не працює над його трансфером.

Раніше з’явилася інформація, що кияни хочуть підсилити за допомогою Наде центр захисту.

Минулого сезону Наде зіграв 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав три результативні передачі. Зазначимо, що Сент-Етьєн залишив Лігу 1, посівши передостаннє місце у турнірній таблиці.

Портал Transfermarkt оцінює француза у два мільйони євро.

Раніше стало відомо, що ексгравець Динамо гратиме на батьківщині.