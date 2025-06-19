Динамо не планує купувати французького захисника – ЗМІ
Київське Динамо не розглядає трансфер центрального захисника Сент-Етьєна Мікаеля Наде.
Про це пише Dynamo.kiev.ua.
Повідомляється, що наразі чинні чемпіони України не розглядають підписання француза. Втім – раніше гру Наде дійсно аналізували селекціонери клубу.
Зрештою, Динамо відмовилося від кандидатури цього центрбека і більше не працює над його трансфером.
Раніше з’явилася інформація, що кияни хочуть підсилити за допомогою Наде центр захисту.
Минулого сезону Наде зіграв 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав три результативні передачі. Зазначимо, що Сент-Етьєн залишив Лігу 1, посівши передостаннє місце у турнірній таблиці.
Портал Transfermarkt оцінює француза у два мільйони євро.
Раніше стало відомо, що ексгравець Динамо гратиме на батьківщині.