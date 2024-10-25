Вівчаренко: Наші захисники добре впоралися з Довбиком

Вінгбек київського Динамо Костянтин Вівчаренко оцінив гру захисту команди проти форварда Роми Артема Довбика у матчі Ліги Європи, а також прокоментував вибір головним тренером Олександром Шовковським схеми з трьома захисниками.

Вівчаренка цитує UA-Football.

"Артем добре чіпляється за м’яч, добре грає корпусом, руками. Тому проти нього дуже важко грати. Але наші центральні захисники добре впоралися з ним.

Схема з трьома захисниками? Тренерському штабу краще видно, як вони бачать гру. Тому ми намагалися усі настанови перенести в гру. Вважаю, що ми провели хороший матч проти гідного суперника. Тому, подивимося, як буде далі", – заявив Вівчаренко.