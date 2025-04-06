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Брентфорд Ярмолюка зіграє з Челсі, Манчестерське дербі в 31 турі АПЛ

Станіслав Лисак — 6 квітня 2025, 08:10
Брентфорд Ярмолюка зіграє з Челсі, Манчестерське дербі в 31 турі АПЛ

У неділю, 6 квітня, відбудеться чотири матчі в межах 31 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Брентфорд, за який виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк, прийматиме Челсі Михайла Мудрика.

У центральному матчі ігрового дня відбудеться дербі, в якому Манчестер Юнайтед зустрінеться з Манчестер Сіті.

Чемпіонат Англії – АПЛ
31 тур, 6 квітня

16:00 Брентфорд – Челсі

16:00 Тоттенгем – Саутгемптон

16:00 Фулгем – Ліверпуль

18:30 Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті

Напередодні Евертон Віталія Миколенка відібрав очки в Арсенала, а Борнмут Іллі Забарного зіграв унічию з Вест Гемом.

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Чемпіонат Англії, АПЛ

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