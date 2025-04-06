Брентфорд Ярмолюка зіграє з Челсі, Манчестерське дербі в 31 турі АПЛ
У неділю, 6 квітня, відбудеться чотири матчі в межах 31 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Брентфорд, за який виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк, прийматиме Челсі Михайла Мудрика.
У центральному матчі ігрового дня відбудеться дербі, в якому Манчестер Юнайтед зустрінеться з Манчестер Сіті.
Чемпіонат Англії – АПЛ
31 тур, 6 квітня
16:00 Брентфорд – Челсі
16:00 Тоттенгем – Саутгемптон
16:00 Фулгем – Ліверпуль
18:30 Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті
Напередодні Евертон Віталія Миколенка відібрав очки в Арсенала, а Борнмут Іллі Забарного зіграв унічию з Вест Гемом.