Гравець АПЛ був змушений залишити екстримальне хобі заради футбольної карʼєри

Хавбек Вулвергемптона Жоао Гомес був змушений залишити свої заняття із бразильського джиу-джитсу заради футбольної кар'єри.

Гравець дав інтерв'ю, в якому зізнався, що з моменту переїзду до Англії у 2023 році він поставив на паузу своє хобі, завдяки якому він покращив свої футбольні навички.

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Бразилець зізнався, що має неймовірний самоконтроль, до якого привчав себе роками. За довгий час занять джиу-джитсу він зумів дійти до синього пояса, на чому його "кар'єра" і завершилася.

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Поспілкувавшись із представниками клубу він дійшов висновку, що поки він виступає на високому рівні, краще зберегти своє тіло лише на одну дисципліну.

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Нагадаємо, цього сезону на рахунку Гомеса ще нема результативних дій, проте є три жовті картки за шість матчів АПЛ.