Президент та зірка UFC взяли участь у промокомпанії до голлівудського блокбастера

Компанія UFC зробила несподівану колаборацію із зіркою голлівудського кіно Томом Харді на честь скорого виходу фільму "Веном: останній танець".

Президент промоушна Дана Вайт та колишній чемпіон Шон О'Меллі знялися у невеличкому проморолику, який підігріває інтерес до картини.

За сюжетом відео Едді Брок (Веном) приходить до голови компанії зі змішаних єдиноборств із проханням взяти його до себе, бо терміново потрібні гроші. Вайт його виганяє, після чого прибігає на крик і бачить, як головну зірку ростера взяли на больовий. Далі Едді отримав трохи грошей від президента UFC та пішов геть.

Прем'єра фільму "Веном: останній танець" запланована на 25 жовтня цього року.

Нагадаємо, наступний номерний турнір UFC відбудеться вже 6 жовтня. Головною подією стане поєдинок між Алексом Перейрою та Халілом Раунтрі за пояс у напівважкій вазі.