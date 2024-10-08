Ледь не відірвав ногу: Діалло отримав червону картку за жорсткий підкат на 5-й хвилині

Вінгер єрусалимського Хапоеля Самба Діалло, який належить Динамо, отримав вилучення на початку матчу чемпіонату Ізраїлю з Хапоелем Беер-Шева.

Вже на 5-й хвилині поєдинку сенегалець влетів у суперника в брутальному підкаті, за що арбітр показав йому пряму червону картку.

Цікаво, що єрусалимці змогли забити в меншості, але наприкінці тайму отримали ще одну картку і у другій половині зустрічі були змушені грати вдев’ятьох. Хапоель Беер-Шева зміг реалізувати кількісну перевагу та переміг з рахунком 3:1.

Нагадаємо, у вересні Діалло на правах оренди перейшов з Динамо в Хапоель. Угода розрахована до кінця сезону-2024/25. У перших чотирьох матчах за нову команду Самба відзначився одним голом.