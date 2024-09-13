Динамо віддало Діалло в оренду

Сенегальський вінгер Самба Діалло на правах ореенди перейшов із Динамо в Хапоель Єрусалим.

Про це ізраїльський клуб оголосив у своєму Instagram.

Самба підписав перший професійний контракт з Динамо у 2021 році. Після вдалого виступу на груповому етапі юнацької Ліги чемпіонів йому пророкували велике майбутнє та навіть порівнювали з іменитим земляком Садіо Мане, але повністю реалізувати свій потенціал у київському клубі Самбі поки що не вдалося. Загалом у першій команді Динамо Діалло взяв участь у 17 матчах, у яких забив 1 гол.

"Я дуже радий бути тут, і дуже вражений теплим прийомом, який підсилює відчуття, що це місце для мене. Я вірю, що зможу швидко адаптуватися в цьому молодому колективі, тренер вірить у мене, і я зроблю все можливе, щоб він і ви були щасливі", - прокоментував свій перехід Діалло.