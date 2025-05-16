Визначилася символічна збірна розіграшу Кубку України сезону 2024/25

У середу, 14 травня, завершився розіграш Кубку України сезону 2024/25, де володарем титулу став Шахтар, який у фіналі здолав Динамо.

Статистичний портал SofaScore склав символічну збірну розіграшу.

Найкращими гравцями визнано захисника "гірників" Вінісіуса Тобіаса та вінгера клубу Пробій Городенка Богдана Оринчака – обидва отримали по 7,80 бала.

Загалом найбільше представників у донецького Шахтаря та чернівецької Буковини – по 4 футболісти. Також до збірної потрапили два виконавці сумської Вікторії та лише 1 гравець Динамо.

Team of the Week provided by Sofascore

Нагадаємо, що за рахунок виграшу Кубку України Шахтар гарантував собі участь у наступному розіграші Ліги Європи.