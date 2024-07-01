Три гравці Полісся гратимуть за Звягель

Футболісти житомирського Полісся, Василь Грицук, Денис Янаков та Денис Ндукве відправляться у Звягель на рік на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За час перебування в клубі Грицук провів 73 гри у всіх турнірах, відзначився 14 голами та 8 гольовими передачами. Разом з командою Василь вигравав Першу Лігу в сезоні 2022-2023. Янаков відіграв 35 матчів, забив 9 голів, та зробив 7 результативних передач, а Денис Ндукве 11 разів з’являвся на полі та відзначився голом у воротах Металісту-1925.

"Полісся висловлює вдячність футболістам за час в клубі та бажає продуктивних виступів в новій команді задля повернення до "зграї"", — пресслужба клубу.

Нагадаємо, в останньому турі Української Прем'єр-ліги Полісся перемогло Шахтар й отримало право зіграти у кваліфікації Ліги конференцій.

Після завершення сезону Імад Ашур став новим головним тренером "вовків" замість Сергія Шищенка. Раніше він працював наставником Дніпра U-19.

Напередодні житомирський клуб підсилився боснійським нападником Любляном Адміром Брістрічем. А ще раніше Полісся підписало бразильця Жоао Віалле.