Півзахисник Полісся Грицук завершив кар'єру футболіста

Півзахисник Полісся Василь Грицук оголосив про завершення кар’єри.

Про це повідомив офіційний сайт житомирського клубу.

Грицук перейшов на роботу тренером в академії Полісся. Гравець є вихованцем Кривбаса. Протягом кар’єри він також грав за Нафтовик та Олександрію, за яку провів 248 офіційних матчів, в яких забив 44 голи та віддав 33 асисти.

Василь Грицук виступав за Полісся з лютого 2021 року. Він провів за клуб 73 матчі, в яких відзначився 15 голами та 1 асистом.

Полісся перемогло Ворсклу в 9 турі Української Прем’єр-ліги. Матч закінчився з рахунком 2:1.

Завдяки цій перемозі Полісся зрівнялося за очками з Олександрією. Тепер команди Імада Ашура та Руслана Ротаня мають по 20 залікових пунктів і ділять перше місце в турнірній таблиці.