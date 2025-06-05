Футболісти клубу-новачка АПЛ влаштували гонку з болідом Формули-1

Лідс повернувся в Прем'єр-лігу і вирішив влаштувати забіг своїх найшвидших футболістів проти боліда Формули-1.

На домашньому стадіоні "Елланд Роуд" троє найшвидших гравців Лідса – Віллі Ґнонто, Ларгі Рамазані та Айзек Шмідт – вийшли на старт проти машини Red Bull, якою керував пілот Формули-2 Арвід Ліндблад.

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Дистанцією змагань була зона від штрафного майданчика до штрафного і назад.

Початок був за футболістами: реакція, старт, перші метри – вони трималися гідно. Але коли болід набрав швидкість, шансів не лишилося. Red Bull без особливих зусиль обійшов усіх на зворотному відрізку.

⚡️🚀 Ramazani, Gnonto & Schmidt take on the RB7 on the Elland Road pitch! The race is ON! pic.twitter.com/9PzGdJYTLX — Leeds United (C) (@LUFC) June 4, 2025

Цей забіг став частиною рекламної акції після того, як у травні 2024 року компанія Red Bull стала титульним спонсором Лідса та придбала міноритарну частку в клубі.

Раніше повідомлялося, що українська зірка легкої атлетики Ярослава Магучіх підписала спонсорський контракт із Red Bull.