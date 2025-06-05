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Футболісти клубу-новачка АПЛ влаштували гонку з болідом Формули-1

Богдан Войченко — 5 червня 2025, 14:56
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Футболісти клубу-новачка АПЛ влаштували гонку з болідом Формули-1

Лідс повернувся в Прем'єр-лігу і вирішив влаштувати забіг своїх найшвидших футболістів проти боліда Формули-1.

На домашньому стадіоні "Елланд Роуд" троє найшвидших гравців Лідса Віллі Ґнонто, Ларгі Рамазані та Айзек Шмідт вийшли на старт проти машини Red Bull, якою керував пілот Формули-2 Арвід Ліндблад.

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Дистанцією змагань була зона від штрафного майданчика до штрафного і назад.

Початок був за футболістами: реакція, старт, перші метри вони трималися гідно. Але коли болід набрав швидкість, шансів не лишилося. Red Bull без особливих зусиль обійшов усіх на зворотному відрізку.

Цей забіг став частиною рекламної акції після того, як у травні 2024 року компанія Red Bull стала титульним спонсором Лідса та придбала міноритарну частку в клубі.

Раніше повідомлялося, що українська зірка легкої атлетики Ярослава Магучіх підписала спонсорський контракт із Red Bull.

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