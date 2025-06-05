Футболісти клубу-новачка АПЛ влаштували гонку з болідом Формули-1
Лідс повернувся в Прем'єр-лігу і вирішив влаштувати забіг своїх найшвидших футболістів проти боліда Формули-1.
На домашньому стадіоні "Елланд Роуд" троє найшвидших гравців Лідса – Віллі Ґнонто, Ларгі Рамазані та Айзек Шмідт – вийшли на старт проти машини Red Bull, якою керував пілот Формули-2 Арвід Ліндблад.
Дистанцією змагань була зона від штрафного майданчика до штрафного і назад.
Початок був за футболістами: реакція, старт, перші метри – вони трималися гідно. Але коли болід набрав швидкість, шансів не лишилося. Red Bull без особливих зусиль обійшов усіх на зворотному відрізку.
Цей забіг став частиною рекламної акції після того, як у травні 2024 року компанія Red Bull стала титульним спонсором Лідса та придбала міноритарну частку в клубі.
Раніше повідомлялося, що українська зірка легкої атлетики Ярослава Магучіх підписала спонсорський контракт із Red Bull.