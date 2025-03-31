Гравці Креміня випадково оголили сідниці свого партнера, святкуючи гол у ворота Ниви

У понеділок, 31 березня, у межах матчу Першої ліги України на полі зустрілися Кремінь та тернопільська Нива. Гра завершилася перемогою гостей із рахунком 2:1.

Під час матчу стався досить кумедний епізод, коли гравці кременчуцької команди так раділи забитому голу, що випадково… зняли труси зі свого партнера.

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Героєм цього моменту став Андрій Савіцький, який випадково потрапив у курйозну ситуацію.

Під час обіймів та стрибків радості його партнери, самі того не бажаючи, стягнули з нього шорти (і не тільки), чим викликали сміх у коментатора.

За лічені хвилини цей епізод розлетівся у соцмережах, ставши справжнім мемом.

Раніше повідомлялося, що голкіпер норвезького клубу отримав за свій перформанс у матчі місцевого чемпіонату 4 лотка яєць.