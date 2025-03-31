Гравці Креміня випадково оголили сідниці свого партнера, святкуючи гол у ворота Ниви
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У понеділок, 31 березня, у межах матчу Першої ліги України на полі зустрілися Кремінь та тернопільська Нива. Гра завершилася перемогою гостей із рахунком 2:1.
Під час матчу стався досить кумедний епізод, коли гравці кременчуцької команди так раділи забитому голу, що випадково… зняли труси зі свого партнера.
Героєм цього моменту став Андрій Савіцький, який випадково потрапив у курйозну ситуацію.
Під час обіймів та стрибків радості його партнери, самі того не бажаючи, стягнули з нього шорти (і не тільки), чим викликали сміх у коментатора.
За лічені хвилини цей епізод розлетівся у соцмережах, ставши справжнім мемом.
Раніше повідомлялося, що голкіпер норвезького клубу отримав за свій перформанс у матчі місцевого чемпіонату 4 лотка яєць.