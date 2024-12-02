Президент Колоса видав гравцям свого клубу премію за нічию у матчі з Динамо

Президент Колоса Андрій Засуха видав премії гравцям своєї команди за нічию проти Динамо (1:1) у матчі 15-го туру Української Прем'єр-ліги.

Про це він повідомив у коментарі УПЛ-ТБ.

"Дуже гарна була гра – і від Динамо, і від нас. Ця нічия для нас не як перемога, але ми задоволені результатом. Що я хотів бачити? Перемогу! Бігти, забивати – красивий футбол. Але, в принципі, грали по результату – молодці, якщо прагматично підійти до цього.



Чи були у керівництва думки щодо зміни тренера? Жодного разу! Це надумані плітки. На початку сезону ми домовилися, що ми перебудовуємо команду повністю – і психологічно, і фізично, і робимо ставку на молодь. Ми запросили Поздєєва з U-19 для того, щоб він підтягнув з собою гравців. Тож ми омолодили команду і вона біжить і розуміє, що від неї хоче тренер. У нас виходить реалізовувати задуми, поки що турнірна таблиця цього не підкреслює, але ми працюємо.



Чи обіцяв команді премії? Ні, не пообіцяв – дав! Ми з повагою ставимося до Динамо, тож я дав невелику премію гравцям. Хоча перед матчем не було обіцянок щодо цього. Хлопці грали як завжди", – розповів Засуха.