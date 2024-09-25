Попов їсть банан, Караваєв – у розпачі: реакція лави запасних Динамо на гол Лаціо

Динамо Київ розгромно поступається Лаціо у межах матчу першого туру основного етапу Ліги Європи з рахунком 0:3.

Після другого забитого голу римлян режисер трансляції звернув увагу на лаву запасних киян, на якій кожен із гравців був на своїй хвилі. Денис Попов їв банан, Андрієвський та Караваєв, здається, у шоці від того, що відбувається на полі.

Зазначимо, що кияни створили у перші 45 хвилин більше нагод у чужих воріт, проте не вистачило українським футболістам влучності.

За Лаціо дублем відзначився форвард Булає Діа та один гол на свій рахунок записав Олуйвафісайо Деле-Башіру.

Нагадаємо, в наступних турах основного етапу Ліги Європи Динамо проти Гоффенхайма, Роми, Ференцвароша, Вікторії Пльзень, Реал Сосьєдада, Галатарая та РФС.