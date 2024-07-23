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Гравці Динамо не потиснули руки футболістам Партизана

Микола Дендак — 23 липня, 21:39
Гравці Динамо не потиснули руки футболістам Партизана

Гравці київського Динамо не потиснули руки футболістам Партизана перед стартом першого матчу другого етапу кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Наш сайт веде пряму трансляцію поєдинку. Матч-відповідь відбудеться 31 липня в Белграді.

Нагадаємо, напередодні сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у країну-терористку. Раніше головний тренер Партизана Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.

Перед матчем головний тренер киян Олександр Шовковський повідомив, що Динамо відмовилося від всіх офіційних заходів, та сказав, що дії Партизана не є дружніми щодо України.

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