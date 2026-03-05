Рівер Плейт призначив нового головного тренера

Едуардо Коудета призначено на посаду головного тренера Рівер Плейта.

Про це повідомляє пресслужба аргентинського клубу.

На посаді головного тренера 51-річний фахівець замінив Марсело Гальярдо, який покинув свою посаду наприкінці лютого. У ЗМІ публікувалася інформація про те, що новим тренером Рівер Плейта може стати Хорхе Сампаолі, проте клубне керівництво зробило інший вибір.

Попереднім місцем роботи Коудета був Алавес, який він очолював з грудня 2024 року. Він розірвав контракт із іспанським клубом задля роботи з Рівер Плейт.

Також тренер працював із Росаріо Сентраль, Тіхуаною, Расінгом, Інтернасьоналом, Сельтою, Атлетіко Мінейро та Інтернасьоналом. В якості гравця виступав за Рівер Плейт з 1999 до 2004 року.