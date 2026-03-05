Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Рівер Плейт призначив нового головного тренера

Олег Дідух — 5 березня 2026, 13:14
Рівер Плейт призначив нового головного тренера
Едуардо Коудет
ФК Рівер Плейт

Едуардо Коудета призначено на посаду головного тренера Рівер Плейта.

Про це повідомляє пресслужба аргентинського клубу.

На посаді головного тренера 51-річний фахівець замінив Марсело Гальярдо, який покинув свою посаду наприкінці лютого. У ЗМІ публікувалася інформація про те, що новим тренером Рівер Плейта може стати Хорхе Сампаолі, проте клубне керівництво зробило інший вибір.

Попереднім місцем роботи Коудета був Алавес, який він очолював з грудня 2024 року. Він розірвав контракт із іспанським клубом задля роботи з Рівер Плейт.

Також тренер працював із Росаріо Сентраль, Тіхуаною, Расінгом, Інтернасьоналом, Сельтою, Атлетіко Мінейро та Інтернасьоналом. В якості гравця виступав за Рівер Плейт з 1999 до 2004 року.

Рівер Плейт

Рівер Плейт

Головний тренер Рівер Плейта покинув клуб, йому знайшли зіркову заміну
Ексфорвард Ліверпуля хоче покинути Аль-Хіляль
Ютубер, тенісист і фанат рок-музики: уся правда про 60-мільйонного вундеркінда з Аргентини, що вибрав Реал Мадрид
Боруссія Дортмунд хоче орендувати юну зірку Реала
Образи чи расизм: гравці Інтера та Рівер Плейта влаштували сутичку на КЧС-2025

Останні новини