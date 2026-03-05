Рівер Плейт призначив нового головного тренера
Едуардо Коудет
ФК Рівер Плейт
Едуардо Коудета призначено на посаду головного тренера Рівер Плейта.
Про це повідомляє пресслужба аргентинського клубу.
На посаді головного тренера 51-річний фахівець замінив Марсело Гальярдо, який покинув свою посаду наприкінці лютого. У ЗМІ публікувалася інформація про те, що новим тренером Рівер Плейта може стати Хорхе Сампаолі, проте клубне керівництво зробило інший вибір.
Попереднім місцем роботи Коудета був Алавес, який він очолював з грудня 2024 року. Він розірвав контракт із іспанським клубом задля роботи з Рівер Плейт.
Також тренер працював із Росаріо Сентраль, Тіхуаною, Расінгом, Інтернасьоналом, Сельтою, Атлетіко Мінейро та Інтернасьоналом. В якості гравця виступав за Рівер Плейт з 1999 до 2004 року.