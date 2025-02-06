Важливо залишатись скромним, – гравець Ньюкасла прокоментував перемогу над Арсеналом

Півзахисник Ньюкасла Ентоні Гордон прокоментував перемогу над Арсеналом в матчі Кубку ліги та вихід "сорок" у фінал турніру.

Слова футболіста наводить ESPN.

"Зараз нам треба залишатись скромними. Фінал стане великою подією, але до нього ще багато часу. Достойна гра команди та неймовірна перемога.



Ми мали чіткий план на гру який спрацював. Усі знають, що ми застосовуємо високий пресинг", – поділився думками Гордон.