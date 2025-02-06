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Важливо залишатись скромним, – гравець Ньюкасла прокоментував перемогу над Арсеналом

Володимир Максименко — 6 лютого 2025, 11:34
Важливо залишатись скромним, – гравець Ньюкасла прокоментував перемогу над Арсеналом
Ентоні Гордон
Getty images

Півзахисник Ньюкасла Ентоні Гордон прокоментував перемогу над Арсеналом в матчі Кубку ліги та вихід "сорок" у фінал турніру.

Слова футболіста наводить ESPN.

"Зараз нам треба залишатись скромними. Фінал стане великою подією, але до нього ще багато часу. Достойна гра команди та неймовірна перемога.

Ми мали чіткий план на гру який спрацював. Усі знають, що ми застосовуємо високий пресинг", – поділився думками Гордон.

У фіналі Ньюкасл зустрінеться із переможцем пари Тоттенгем – Ліверпуль. Матч-відповідь між командами відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.

Раніше підсумки гри підбив головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

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Ентоні Гордон

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