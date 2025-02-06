Артета прокоментував виліт Арсенала з Кубку ліги
Головний тренер лондонського Арсенала прокоментував поразку у матчі-відповіді проти Ньюкасла в межах півфіналу Кубку ліги, за підсумками якої "каноніри" залишили турнір.
Слова фахівця наводить офіційний сайт команди.
"Ми мали великі очікування, що можемо зробити камбек. Матч розпочався із того, що ми пропустили, про гол скасували. Команда не змогла дати грі належний імпульс.
Ньюкасл – важкий суперник. Вони були дійсно ефективні у нашому карному майданчику, а ми ні. Сьогодні наша гра була більш хаотичної, ніж будь-коли у цьому сезоні.
Мартінеллі? Він відчув дискомфорт у підколінному сухожиллі, треба робити МРТ. Тоді ми оцінимо ступінь його травми", – розповів Артета.
Зазначимо, що у фіналі Ньюкасл зустрінеться із переможцем пари Тоттенгем – Ліверпуль. Матч-відповідь між командами відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що після матчу з "сороками" Арсенал вирушить на короткостроковий збір.