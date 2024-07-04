Усі знають, що він великий фанат футболу: Ребров пояснив сенс зустріч з Орбаном
Сергій Ребров прийшов на зустріч з Віктором Орбаном для того, щоб посприяти налагодженню україно-угорських відносин.
Про це головний тренер збірної України розповів у коментарі УАФ.
"Мене запросили в Офіс президента України, коли там був прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Я зі свого боку мав допомогти в налагодженні відносин між Україною та Угорщиною. Погодьтеся, це для нас дуже важливо.
Напевно, усі знають, що Віктор Орбан — великий шанувальник футболу. Із його ініціативи в країні відкрилося чимало футбольних шкіл, він є палким уболівальником збірної Угорщини та Ференцварошу.
Коли я працював в Угорщині, ми з ним познайомилися. І сьогодні я намагаюся робити все від мене залежне, щоб допомогти своїй країні", — сказав Ребров.
Відомо, що Зеленський та Орбан обговорювали припинення вогню. За інформацією ЗМІ, вже завтра, 5 липня, прем’єр-міністр Угорщини відвідає Москву.