Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Усі знають, що він великий фанат футболу: Ребров пояснив сенс зустріч з Орбаном

Игорь Чернявский — 4 липня, 19:05
Усі знають, що він великий фанат футболу: Ребров пояснив сенс зустріч з Орбаном

Сергій Ребров прийшов на зустріч з Віктором Орбаном для того, щоб посприяти налагодженню україно-угорських відносин.

Про це головний тренер збірної України розповів у коментарі УАФ.

"Мене запросили в Офіс президента України, коли там був прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Я зі свого боку мав допомогти в налагодженні відносин між Україною та Угорщиною. Погодьтеся, це для нас дуже важливо.

Напевно, усі знають, що Віктор Орбан — великий шанувальник футболу. Із його ініціативи в країні відкрилося чимало футбольних шкіл, він є палким уболівальником збірної Угорщини та Ференцварошу.

Коли я працював в Угорщині, ми з ним познайомилися. І сьогодні я намагаюся робити все від мене залежне, щоб допомогти своїй країні", — сказав Ребров.

Відомо, що Зеленський та Орбан обговорювали припинення вогню. За інформацією ЗМІ, вже завтра, 5 липня, прем’єр-міністр Угорщини відвідає Москву.

війна Збірна України з футболу Сергій Ребров Ференцварош Збірна Угорщини з футболу

Сергій Ребров

Ми не показали увесь свій потенціал: Ребров підбив підсумки виступу збірної України на Євро-2024
Орбан — Реброву: Ви добре грали, вам просто не пощастило
Ребров відвідав зустріч Орбана та Зеленського
Ребров обійшов Петракова за кількістю матчів на чолі збірної України
Ребров: Збірна України була здатна на більше

Останні новини