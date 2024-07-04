Усі знають, що він великий фанат футболу: Ребров пояснив сенс зустріч з Орбаном

Сергій Ребров прийшов на зустріч з Віктором Орбаном для того, щоб посприяти налагодженню україно-угорських відносин.

Про це головний тренер збірної України розповів у коментарі УАФ.

"Мене запросили в Офіс президента України, коли там був прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Я зі свого боку мав допомогти в налагодженні відносин між Україною та Угорщиною. Погодьтеся, це для нас дуже важливо.

Напевно, усі знають, що Віктор Орбан — великий шанувальник футболу. Із його ініціативи в країні відкрилося чимало футбольних шкіл, він є палким уболівальником збірної Угорщини та Ференцварошу.

Коли я працював в Угорщині, ми з ним познайомилися. І сьогодні я намагаюся робити все від мене залежне, щоб допомогти своїй країні", — сказав Ребров.