Тренер Бразилії: Результати на Копа Америка-2024 далекі від очікувань
Головний тренер збірної Бразилії Дорівал Жуніор узяв на себе відповідальність за ранній виліт з Копа Америка-2024.
Його слова цитує ESPN.
"Ця робота вимагає великого терпіння. Мушу визнати, що результати не такі, як очікувалося, і за це я беру повну відповідальність на себе, але також я вважаю, що у цієї команди є можливість для зростання, розвитку та прогресу.
Це процес створення команди, під час якого треба пройти через труднощі. Це був наш перший офіційний турнір, і результати далекі від очікувань. Тепер наша головна ціль – вийти на чемпіонат світу", – сказав Дорівал.
Зазначимо, що 62-річний фахівець очолив збірну Бразилії в січні цього року. У відборі на чемпіонат світу "селесао" посідають лише 6 місце з 10 команд. Минулої осені "пентакампеони" зазнали трьох поразок поспіль від Аргентини, Колумбії та Уругваю.