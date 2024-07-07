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Тренер Бразилії: Результати на Копа Америка-2024 далекі від очікувань

Игорь Чернявский — 7 липня, 10:23
Тренер Бразилії: Результати на Копа Америка-2024 далекі від очікувань

Головний тренер збірної Бразилії Дорівал Жуніор узяв на себе відповідальність за ранній виліт з Копа Америка-2024.

Його слова цитує ESPN.

"Ця робота вимагає великого терпіння. Мушу визнати, що результати не такі, як очікувалося, і за це я беру повну відповідальність на себе, але також я вважаю, що у цієї команди є можливість для зростання, розвитку та прогресу.

Це процес створення команди, під час якого треба пройти через труднощі. Це був наш перший офіційний турнір, і результати далекі від очікувань. Тепер наша головна ціль – вийти на чемпіонат світу", – сказав Дорівал.

Зазначимо, що 62-річний фахівець очолив збірну Бразилії в січні цього року. У відборі на чемпіонат світу "селесао" посідають лише 6 місце з 10 команд. Минулої осені "пентакампеони" зазнали трьох поразок поспіль від Аргентини, Колумбії та Уругваю.

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