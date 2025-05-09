АПЛ визначила найкращого тренера квітня

Головний тренер Вулвергемптона Вітор Перейра визнаний найкращим тренером Англійської Прем'єр-ліги у квітні.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Минулого місяця команда під його керівництвом виграла 5 матчів з п'яти проведених поєдинків.

Перейра випередив у голосуванні вболівальників та експертів таких конкурентів, як Унаї Емері (Астон Вілла), Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Едді Гау (Ньюкасл) та Арне Слот (Ліверпуль)

Клуб займає 12-е місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 44 очки після 36 турів.

Раныше повідомлялося, що нападник Ліверпуля Мохамед Салах став найкращим гравцем сезону-2024/25 в АПЛ за версією FWA (Асоціація футбольних журналістів).