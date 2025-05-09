Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

АПЛ визначила найкращого тренера квітня

Олексій Мурзак — 9 травня 2025, 17:48
АПЛ визначила найкращого тренера квітня
Вітор Перейра
Getty Images

Головний тренер Вулвергемптона Вітор Перейра визнаний найкращим тренером Англійської Прем'єр-ліги у квітні.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Минулого місяця команда під його керівництвом виграла 5 матчів з п'яти проведених поєдинків.

Перейра випередив у голосуванні вболівальників та експертів таких конкурентів, як Унаї Емері (Астон Вілла), Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Едді Гау (Ньюкасл) та Арне Слот (Ліверпуль)

Клуб займає 12-е місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 44 очки після 36 турів.

Раныше повідомлялося, що нападник Ліверпуля Мохамед Салах став найкращим гравцем сезону-2024/25 в АПЛ за версією FWA (Асоціація футбольних журналістів).

Чемпіонат Англії, АПЛ Астон Вілла Вулвергемптон Жузеп Гвардіола Ліверпуль Манчестер Сіті Ньюкасл Юнайтед Вітор Перейра Едді Гау Арне Слот Унаї Емері

Вулвергемптон

Де Брейне – про гол Вулвергемптону: Я показав, що ще можу грати на рівні АПЛ
Манчестер Сіті з голом Де Брейне перервав шестиматчеву серію перемог Вулвергемптона
Треба працювати так, щоб тебе продали в Реал, – екстренер Динамо прокоментував спад Бражка
Манчестер Юнайтед завершує трансфер лідера Вулвергемптона
Сім клубів хочуть забрати центрбека Манчестер Юнайтед

Останні новини