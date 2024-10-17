Головний тренер збірної України U-17: В діях моїх гравців найбільше сподобався характер

Головний тренер юнацької збірної України (U-17) Юрій Мороз похвалив гравців команди за успішне подолання першого кваліфікаційного раунду Євро-2025.

Про це Мороз розповів у коментарі УАФ.

"Що найбільше сподобалося в діях гравців? Насамперед характер. Поясню чому: програючи в дебюті поєдинку команді Косова – 0:2, хлопці продемонстрували всі свої найкращі якості, не лише переломивши перебіг зустрічі, а й показавши змістовний футбол.

Не можу не відзначити характер команди і в поєдинку з Казахстаном. Гра була складна. Суперник добре оборонявся, непогано тікав у контратаки, казахстанці створювали нам багато проблем. Однак терпіння і бажання допомогли збірній України досягти максимального результату.

Не вийшло в матчі з бельгійцями. Тим не менш, наша команда заслуговує на найкращу похвалу. Хлопці молодці. І тут я вкотре хотів би подякувати тренерським штабам клубів, які готують футболістів для збірної. А вже в самій збірній ми намагаємося досягти максимуму із того, що хлопці отримали у своїх командах".

Юнацька збірна України (футболісти не старші 2008 року народження) виконала завдання в першому кваліфікаційному раунді Євро-2025 (U-17). Синьо-жовті посіли друге місце, що дозволило команді вийти до другого етапу відбору, який відбудеться навесні наступного року.

Євро-2025 (U-17). Перший кваліфікаційний раунд. Група 4

УАФ

28 учасників (по дві найкращі команди 14 груп першого етапу) навесні 2025 року в семи групах Ліги А боротимуться за сім путівок до фінального турніру, який улітку пройде в Албанії. Збірна господарів отримала перепустку на форум автоматично, хоча й візьме участь у кваліфікації. Решта команд у другому раунді виступатимуть у Лізі В і боротимуться за місця в Лізі А першого відбірного етапу Євро-2027 (U-19).