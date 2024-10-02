Пушич: Ми щодня думаємо про війну

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич заявив, що у клубі щодня думають про війну в Україні.

Про це він сказав на пресконференції перед матчем з Аталантою у другому турі Ліги чемпіонів-2024/25.

"По-перше, це питання обговорюється завжди, тому що ситуація є такою, якою вона є, і це недобре. Ми думаємо про війну щодня, навіть коли ми не вдома, і це дуже важко. Але ми, усе ж, спортсмени, тому спробуємо насолодитися грою та намагатимемося подарувати людям, які дивляться наші матчі в Україні, надзвичайні емоції, особливо, дітям-уболівальникам.

Ви знаєте, що це зараз досить складно. Але є гра, що завжди поруч, яка може допомогти людям отримати гарні емоції та почуватися краще всім українським уболівальникам. Тож ми намагатимемося це зробити завтра – для наших фанів, для нашого клубу, для нашої країни.

І ми спробуємо презентувати себе якомога краще у Європі – це важливо не лише для клубу, але й для цілої країни. І навіть за таких важких обставин, у яких працюємо, намагаємося показати нашу майстерність", – сказав Пушич.