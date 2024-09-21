"Жодних комплексів у нас немає": наставник Руха прокоментував нічию з Динамо у 7 турі УПЛ

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов прокоментував нічию з Динамо у матчі 7 туру УПЛ.

У коментарі УПЛ-ТБ наставник львівського клубу наголосив, що цей результат важливий з точку зору психології.

"Важливий результат із погляду психології. Ми розуміємо, що Динамо перевершує нас у майстерності, мають багато гравців у збірній України. І добре, що вдалося здобути цей результат. Корисний результат психології гравців. Ми з усіма намагаємося грати у свій футбол, тому, гадаю, уболівальникам сподобалася зустріч", – зазначив він.

Пономарьов додав, що для Руху важливо конкурувати із такими суперниками.

"З Динамо, із Шахтарем. Складно грати з ними, але жодних комплексів у нас перед ними немає", – підкреслив тренер львівського клубу.

Динамо Київ зіграло внічию з Рухом у матчі 7 туру Української Прем'єр-ліги.

Кияни втратили можливість очолили турнірну таблицю з відривом від Полісся, в активі київського клубу 16 очок. Рух з 11 балами розташувався на 4-й сходинці.