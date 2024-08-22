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Енріке — про капітанську пов'язку: Капітана обирають футболісти

Володимир Кук — 22 серпня, 16:32
Енріке — про капітанську пов'язку: Капітана обирають футболісти
Луїс Енріке
ФК Парі Сен-Жермен

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке заявив, що у команді, капітана обирають футболісти. Це дуже чітка філософія, яку завжди він застосовує в усіх клубах.

Його слова передає RMC SPORT.

"Це дуже чітка філософія, яку завжди застосовую в усіх командах, в яких працюю. Я не обираю капітана, бо він є представником гравців. Безсумнівно, капітанів обирають футболісти.

Думаю, у цьому плані не буде багато змін, бо Кімпембе та Маркіньйос залишаться у команді.

І от коли закінчиться трансферне вікно, коли знатимемо, що нових гравців більше не буде футболісти вирішать самі без тренера та штабу. Вони вирішать голосуванням, хто буде капітаном", сказав Енріке.

Зазначимо, що в паризькому клубі Маркіньйос провів під капітанською пов'язкою понад 150 матчів. Отримав він її у 2020 році, коли Тіаго Сілва покинув команду.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ПСЖ може отримати трансферний бан через борги по зарплаті.

Маркіньйос ПСЖ Луїс Енріке

Луїс Енріке

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