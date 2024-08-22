Енріке — про капітанську пов'язку: Капітана обирають футболісти
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке заявив, що у команді, капітана обирають футболісти. Це дуже чітка філософія, яку завжди він застосовує в усіх клубах.
Його слова передає RMC SPORT.
"Це дуже чітка філософія, яку завжди застосовую в усіх командах, в яких працюю. Я не обираю капітана, бо він є представником гравців. Безсумнівно, капітанів обирають футболісти.
Думаю, у цьому плані не буде багато змін, бо Кімпембе та Маркіньйос залишаться у команді.
І от коли закінчиться трансферне вікно, коли знатимемо, що нових гравців більше не буде — футболісти вирішать самі без тренера та штабу. Вони вирішать голосуванням, хто буде капітаном", — сказав Енріке.
Зазначимо, що в паризькому клубі Маркіньйос провів під капітанською пов'язкою понад 150 матчів. Отримав він її у 2020 році, коли Тіаго Сілва покинув команду.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ПСЖ може отримати трансферний бан через борги по зарплаті.