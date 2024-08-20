Через заборгованість ПСЖ може отримати трансферний бан

Форвард Реала Кіліан Мбаппе звернувся до УЄФА, щоб отримати гроші, які йому заборгував ПСЖ.

Про це повідомляє The Sun.

За інформацією джерела, 25-річний футболіст також звернувся до комісії Ліги 1 задля вирішення цього питання.

Також зазначається, що французький клуб винен гравцю кілька бонусних виплат в розмірі 35 мільйонів євро.

Якщо звинувачення будуть обґрунтованими, то французькому клубу загрожують санкції. Ліга 1 має право накласти на клуб трансферний бан, а УЄФА — забрати в парижан клубну ліцензію та виключити команду з цього розіграшу Ліги чемпіонів, адже однією з умов є відсутність заборгованості по зарплаті.

Нагадаємо, що Мбаппе не захотів продовжувати контракт із ПСЖ та перейшов у Реал на правах вільного агента.