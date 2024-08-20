Через заборгованість ПСЖ може отримати трансферний бан
Кіліан Мбаппе
ФК Реал Мадрид
Форвард Реала Кіліан Мбаппе звернувся до УЄФА, щоб отримати гроші, які йому заборгував ПСЖ.
Про це повідомляє The Sun.
За інформацією джерела, 25-річний футболіст також звернувся до комісії Ліги 1 задля вирішення цього питання.
Також зазначається, що французький клуб винен гравцю кілька бонусних виплат в розмірі 35 мільйонів євро.
Якщо звинувачення будуть обґрунтованими, то французькому клубу загрожують санкції. Ліга 1 має право накласти на клуб трансферний бан, а УЄФА — забрати в парижан клубну ліцензію та виключити команду з цього розіграшу Ліги чемпіонів, адже однією з умов є відсутність заборгованості по зарплаті.
Нагадаємо, що Мбаппе не захотів продовжувати контракт із ПСЖ та перейшов у Реал на правах вільного агента.