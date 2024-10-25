Не можна бути задоволеним тим, що ми побачили: Ашур – про нічию з Колосом

Головний тренер Полісся Імад Ашур висловився про нічию з Колосом у межах 11 туру Української Прем'єр-ліги, заявивши, що таким результатом не можна бути задоволеним.

Про це наставник житомирського клубу заявив в ефірі УПЛ ТБ.

"Не можна бути задоволеним, тим, що є. Сьогодні, я думаю, що не можна бути задоволеним тим, що ми побачили. Проте є реакція, за це я хлопцям подякував, але ми маємо все менше і менше дозволяти собі такі періоди як в першому таймі".

Ми не перший раз додаємо у другому таймі або після того як самі собі створюємо певні проблеми. Це говорить про те, що є у нас певний запас для того, щоб це робити. Інше питання, що не достатньо це робити після перерви", – зазначив Ашур.

Нагадаємо, у попередньому турі ковалівський клуб мінімально поступився Шахтарю, а Полісся сенсаційно втратило очки у грі з Лівим Берегом.

За 11 турів Полісся набрало 22 очки та тепер може поступитися третім місцем в турнірній таблиці Шахтарю (якщо він переможе). У Колоса ж 9 балів та 12 сходинка.